A igrexa de San Xosé de Ares acolle o XIV Festival de Panxoliñas

21 diciembre, 2025 Dejar un comentario 302 Vistas

A igrexa de San Xosé de Ares acolle este domingo 21 de decembro, a partir das 18:00 horas o Festival de Panxoliñas organizado pola concellaría de Cultura, un certame no que se achega unha boa mostra da música coral da localidade.

Acadando a súa décimo cuarta edición, a veciñanza poderá desfrutar das obras corais da contorna aresán grazas as actuacións do grupo Son de Troula, a Rondalla Trovadores de Ares, a Banda de Música da Asociación Cultural Xábrega ou o Coro da Igrexa Evanxélica do municipio.

 

Lea también

Un centenar de vecinos en Neda participa en la merienda de Navidad de los mayores

  Los mayores de Neda comenzaron la Navidad una vez más, de la forma más …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *