A Sociedade Cultural Areosa celebra en Narón o seu tradicional Festival de Panxoliñas solidario

A Sociedade Cultural Areosa celebra o domingo 21 o seu tradicional Festival de Panxoliñas solidario a favor de Cáritas Parroquial de Nosa Señora dos Desamparados. O encontro dará comezo ás 18 horas e terá lugar na igrexa de Piñeiros, Narón.
Nesta edición contará coa participación das seguintes agrupacións: Rondalla Añoranzas de Ferrol, Coro Parroquial Nosa Sra. Dos Desamparados e a Coral da S.C.Areosa de Narón. A entrada é de balde.
Durante o festival recolleranse donativos e levaranse a cabo diferentes sorteos para recadar fondos a favor da Cáritas Parroquial. Animamos a toda a veciñanza a achegarse a disfrutar dunha tarde de música propia destas datas e colaborar co labor de Caritas.