Cites crea a segunda ruta turístico comercial para «almorzar en Ferrol»

Dentro do conxunto de rutas temáticas que está a crear Cites grazas á axuda de promoción económica do Concello de Ferrol e, tras FERROL EN DOCE, deseñada o ano pasado para invitar a turistas, visitantes e aos propios ferroláns e ferrolás a descubrir as pastelerías da cidade á vez que coñecen o patrimonio cultural e monumental, agora chegou o momento de desfrutar dun rico, completo e variado almorzo en Ferrol.
Baixo o título “ALMORZAR en Ferrol”, a ruta fai un percorrido por cinco establecementos que ofrecen almorzos moi especiais, cunha variedade de produtos doces e salgados que van moito máis aló do clásico café con leite con torrada ou algo de repostería. Agora o almorzo está de moda e permite incorporar prácticamente calquer alimento cunha creatividade inusual ata fai moi pouco tempo.
A ruta propón locais da Madalena como CAFETEA e AL TOQUE, ou MANO NEGRA e BIQUIÑOS DOCES de Esteiro e o GRAN VÍA, mítico entre os míticos, na Estrada de Castela, en Porta Nova. Porque como dín o dicho hai que “almorzar como un rei, xantar como un señor e cear como un esmoleiro”.
Este tipo de iniciativas invitan a descubrir turísticamente a cidade cun motivo comercial, diferente eatractivo. A proposta queda recollida nun folleto que está a disposición do público tanto nas oficina de turismo como nos citados establecementos.