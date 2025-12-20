Entregado o segundo gran premio do MercAres 2025-2026

20 diciembre, 2025

A veciña Mari Carmen Fernández Truébano recibiu das mans da concelleira de ComercioLucía Blanco, o segundo gran premio por valor de 300 euros do MercAres, a campaña de consumo de proximidade municipal, despois de que resultase agraciada nun dos rascas que recibiu na panadería do núcleo urbano La Gallega.

galardón económico chega en forma de vale para investir nalgún dos máis de 90 establecementos adheridos este ano ao MercAres, facendo así que o premio fique no municipio a partir dun consumo circular e sostible.

Mais aínda segue en xogo o gran premio de 500 euros, entre outros! Así que a veciñanza ten até o 31 de xaneiro para animarse a participar e solicitar o seu vale-rasca por compras superiores a 10 euros.

