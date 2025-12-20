Entidades sociales y políticas de Ferrolterra convocan una manifestación unitaria contra el «genocidio» en Palestina

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La movilización tendrá lugar este domingo con la exigencia de un embargo total de armas a Israel.

Una amplia representación de entidades sociales, sindicales y políticas de la comarca de Ferrolterra ha comparecido este jueves de forma unitaria en el Ayuntamiento de Ferrol para convocar una manifestación comarcal en solidaridad con el pueblo palestino. Se celebrará este próximo domingo, 21 de diciembre, desde las 12.00 horas, con salida desde la plaza Amada García de la ciudad naval.

La marcha, que recorrerá las calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la plaza de Armas, ante el Ayuntamiento, cuenta con el respaldo de la Federación de Anpas de Centros Públicos de Ferrolterra, Solidariedade Galega con Palestina y una extensa lista de organizaciones entre las que se encuentran el BNG, PSOE, Ferrol en Común, Podemos, Esquerda Unida, así como los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT, entre otros colectivos vecinales y culturales.

Durante la rueda de prensa, José Paz ha denunciado la «masacre sistemática» de la población civil en Gaza. «Asistimos a bombardeos indiscriminados donde mueren niños, niñas y ancianos; se destruyen escuelas, hospitales y universidades», ha afirmado Paz, que ha calificado la situación como un «genocidio sin nombre» y ha criticado el uso del hambre y el bloqueo de ayuda humanitaria como «armas de guerra».