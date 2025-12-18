Falleció el TN Jaime de Garandillas Carrara, perteneciente a la dotaciòn de la fragata «Cristóbal Colón»

A los 29 años de edad ha fallecido en el domicilio familiar de Madrid el teniente de navío Jaime de Garandillas Carrera, destinado en Ferrol en la fragata “Cristóbal Colón” perteneciente a la 31 Escuadrilla de Superficie.

El TN Garandillas se había trasladado a Madrid donde reside su madre con el fin de estar con ella unos días y al parecer su muerte fue debida a un infarto.

Soltero, llevaba destinado en Ferrol varios años, sus compañeros lo califican como una persona muy jovial, alegre, cumplidor en las tareas y sobre todo entregado a la Armada a la que también pertenecen dos de sus hermanos y su tío, el contralmirante Isidro Carrara Navas, destinado actualmente en Nápoles.

Su padre fue un gran piloto y un héroe, teniente coronel de Aviación, falleció en el accidente del Airbus cuando se estrelló en Sevilla en mayo de 2015

La capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio La Paz, en la salida 20 de la carretera de Colmenar (M-607), en Alcobendas. A ella acudió este jueves el comandante de la fragata “Cristóbal Colón” CF Gabriel Pita da Veiga Subirat, y este viernes se trasladan a Madrid el COMANDES, CN Jesús González-Cela Franco y compañeros y amigos.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sentido pésame a su madre María, a sus hermanos Alejandro, Ignacio y Diego y demás familia así como a la Armada Española en especial a toda la dotación de la fragata “Cristóbal Colón”.

«Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, le otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega».

AMPLIAREMOS INFORMACIÓN