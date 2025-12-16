Este miércoles, concierto de Navidad de la Unidad de Música del MAM, en el teatro Colón de A Coruña

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Este miércoles, día 17 de diciembre, a las 19:00 horas en el Teatro Colón de A Coruña, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra, ofrecerá un concierto especial de Navidad con acceso libre hasta completar aforo.

Bajo la dirección del comandante músico Iván Rodríguez Armán la Unidad de Música ofrecerá a los asistentes un programa que constará de las siguientes piezas: “Caballería Ligera” de Franz von Suppé, “Carmen Sylva” de Josef Ivanovici, “Tristsch-Tratsh” de Johann Strauss, “Bromas de Bandidos” de Franz von Suppé, “Marcha Egipcia” de Johann Strauss, “Ballet de la Lija” de Leroy Anderson, “La Bella Durmiente” de Piotr Illch Chaikovsky, “Feuer Fest” de Joseff Strauss, “Galop del Champán” de Christian Lumbye y “Orpheo en los Infiernos” de Jacques Offenbach.

Desde el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra se invita a la población coruñesa a que asista a este concierto con el que se suman a la celebración de tan entrañables fechas.