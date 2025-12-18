A Xunta aporta máis de 775.000 euros a catro confrarías da área territorial de Ferrol

Esta convocatoria da Consellería do Mar contou cun orzamento de 9 M€ a repartir entre as anualidades 2025 e 2026.
A Xunta apoia este ano con 775.330 euros en axudas ás confrarías de Ferrol, Pontedeume, Barallobre e Cedeira para a modernización e mellora dos equipamentos e das infraestruturas dos portos pesqueiros, dos lugares de desembarque, lonxas e ancoradoiros. A delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, informou desta resolución durante unha visita efectuada este xoves á Confraría de Pescadores de Cedeira que, con cargo a esta convocatoria da Consellería do Mar, percibiu unha achega de 322.800 euros.
Tal e como puido comprobar a delegada, a axuda foi destinada á adquisición dunha carretilla e seis traspaletas manuais, ademais dun túnel de lavado de caixas en circuíto pechado con auga quente xabonosa e aclarado. Tamén se acometeron melloras na nave de caixas da confraría.
Durante a visita, na que estivo acompañada de membros da directiva do pósito e da Agrupación de mariscadoras a pé, Aneiros lembrou que a convocatoria contou cun orzamento de 9 M€ a repartir entre as anualidades 2025 e 2026 e estivo cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicuiltura (Fempa).
O obxecto desta orde é que confrarías, cooperativas ou organizacións de produtores vinculados ao sector pesqueiro modernicen as infraestruturas dos portos, lonxas ou os establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros.
Entre os investimentos subvencionables contémplanse actuacións de mellora da eficiencia enerxética, da protección do medio ambiente ou da seguridade e condicións de traballo dos profesionais deste sector. Tamén serán subvencionables actuacións para optimizar a calidade e incrementar o control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados, así como para mellorar a seguridade das infraestruturas fronte a eventos meteorolóxicos provocados polo cambio climático.