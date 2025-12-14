El vuelco de un pesquero portugués activa un operativo de búsqueda que localiza a dos tripulantes y busca a otros tres

El vuelco de un pesquero portugués en la desembocadura del Miño ha activado un operativo de búsqueda. Por el momento se han localizado a dos tripulantes, uno portugués y otro indonesio, y se continúa buscando a otros tres marinos, todos ellos de origen indonesio.

Tal y como han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo, la embarcación es el pesquero portugués Vila de Caminha y apareció al lado de la cosa portuguesa en la desembocadura del Miño.

La operación de búsqueda está siendo coordinada por el MRCC Lisboa, con la colaboración de Galicia. Actualmente se ha desplegado la Salvamar Mirach, un avión SASEMAR 101 y un helicóptero Koala. Además, el helicóptero de rescate Pesca I, de Gardacostas de Galicia, colabora en la búsqueda.

Según comunicó el 112 Galicia, pasadas las 13.30 horas, la Comandancia Naval del Miño informó de la localización de una embarcación volcada en la desembocadura del río, cerca de la Illa da Ínsua. Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se trasladó la información a Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Guardia Civil, Bomberos do Morrazo y Vigo y GES da Guarda.

Las labores de búsqueda se están realizando en territorio portugués.