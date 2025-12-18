La ola epidémica de gripe se mantiene en intensidad media con tendencia decreciente

Compartir Facebook

Se recomienda el uso de la mascarilla al acudir a centros de salud, aunque no se tengan síntomas de infección respiratoria.

La Consellería de Sanidad publica, en su página web, el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 8 a 14 de diciembre, que señala que la actividad gripal en Galicia continúa con intensidad media y con tendencia decreciente.

Respeto de la semana anterior, se registra un descenso en la tasa de consultas por gripe en atención primaria de un 10,6%. Así, esta tasa se sitúa en 109,2 consultas por cada 100.000 habitantes. El grupo con la mayor tasa de consultas continúa siendo el de 0 la 4 años (247,6 consultas por 100.000 hab), seguido de lo de 5 la 19 años, con 176,9 consultas por 100.000 habitantes.

En lo que se refiere a las áreas sanitarias, la tasa de consultas fue inferior a la de la semana anterior en todas ellas, excepto en Vigo, donde aumentó un 2,7%. Las áreas con mayor descenso en la tasa de consultas por gripe fueron la de A Coruña con un 29,4% y la de Ferrol con un 27,4%.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, en la última semana ingresaron 360 personas con gripe confirmada, un 0,8% más que en la semana anterior (357 ingresos). El aumento de la tasa de ingresos se observó en todos los grupos de edad, excepto en los de 60 la 79 años y de 80 y más años, grupos en los que descendió un 8,8% y un 5% respectivamente. El incremento más importante se dio en los grupos de 5 la 19 años que casi triplicó la tasa, y en el de 0 la 4 años, que aumentó un 51%.

Por área sanitaria, la que presentó el mayor incremento de tasa de ingresos fue la de Pontevedra (del 39,2%) si bien fue la de Lugo la que mostró la tasa más elevada con 20,9 ingresos por 100.000 habitantes.

En lo que va de temporada de la gripe se notificaron 2.060 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A. La red de farmacias centinela que colabora con la Consellería de Sanidad traslada que en la última semana las tasas de dispensa de antigripales y de pruebas de antígenos descendieron un 4,3% y un 14,6% respectivamente.

Finalmente, hace falta señalar que, aunque se observa un descenso de la tasa de consultas y de la positividad, es necesario confirmar esta tendencia en la próxima semana ya que los datos de la semana 50 podrían estar condicionados por el festivo de 8 de diciembre y las 4 jornadas de huelga de los facultativos contra el Estatuto Marco del Gobierno central. Ante esta situación, se recomienda el uso de la mascarilla aunque no se tengan síntomas cuando se acude a centros de salud, a puntos de atención continuada y a las urgencias hospitalarias.

En cuanto al resto de estancias de los hospitales, la recomendación del uso de la mascarilla se mantiene en los servicios que atiendan pacientes vulnerables, como son las unidades de cuidados intensivos y pacientes críticos, unidades de reanimación, de pacientes transplantados, oncológicos y hematológicos, unidades de diálisis y hospitales de día.