La Axencia de Doazón de Sangue llama a donar antes del puente festivo para incrementar las reservas de A+, A- y B-

3 diciembre, 2025 Dejar un comentario 114 Vistas

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía gallega para que done sangre en las jornadas previas al primer puente festivo de diciembre, todo ello con el objetivo de incrementar las reservas de sangre de los grupos A Positivo, A Negativo y B Negativo.

Según ha destacado ADOS en una nota de prensa, es necesario alcanzar más de 400 donaciones de sangre diarias, además, ha recordado que estas primeras jornadas del mes de diciembre coinciden con un aumento en los casos de gripe y de enfermedades víricas respiratorias que repercuten en la participación de los donantes.

De este modo, las distintas unidades móviles de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue estarán en distintas localizaciones de las cuatro provincias gallegas entre el 1 y el 5 de diciembre.

En concreto, este miércoles se desplazarán unidades móviles a Betanzos, A Coruña, Ponteceso, Boqueixón, Teo, Santiago, Lugo, Ourense, Redondela, Pontevedra y Vigo.

Asimismo, el jueves acudirán hasta Cariño, Carballo, A Coruña, A Pobra do Caramiñal, O Pino, Lugo, Ourense, Cangas do Morrazo, O Porriño y O Grove.

Finalmente, el viernes se desplazarán hasta Abegondo, Cabanas, Carballo, Ribeira, Bertamiráns (Ames), Burela, Ribadavia, Cambados, Cangas do Morrazo y O Porriño.

 

 

 

