El teatro Jofre Ferrol acoge la obra Música para Hitler

Los aclamados actores Carlos Hipólito y Kiti Mánver protagonizan este viernes a las 20:30 horas en el teatro Jofre Música para Hitler. La obra narra la historia del genio de la música Pau Casals, quien se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil. Con todos sus recursos y mucho empeño, se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajos cercanos.

En el año 1943, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. Pau Casals sabía que negarse a hacerlo podría traerle terribles consecuencias. Estos dramáticos hechos son los que inspiraron a Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano a escribir Música para Hitler, un texto emocionante que recrea la personalidad de uno de los mayores artistas del siglo XX.

La obra expone cuestiones como la resistencia ética, el poder del arte frente a la opresión y la dignidad personal.

Dirigido a mayores de 14 años, este drama de 80 minutos de duración también cuenta en su reparto con Daniel Muriel y Marta Velilla. La música son obras originales de Johann Sebastian Bach.

Las entradas están a la venta en la taquilla del Jofre y en Ataquilla