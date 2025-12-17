Más de 5.400 actuaciones en los parques infantiles y áreas biosaludables de Ferrol en 2025

Compartir Facebook

Canido, Inferniño y La Magdalena, concentran el mayor número de intervenciones.

El concejal de Servicios, José Tomé, hizo este miércoles balance de las intervenciones desarrolladas a lo largo de 2025 por la empresa responsable del mantenimiento de los parques infantiles, áreas biosaludables y espacios

de ejercicio al aire libre de la ciudad. Tomé subrayó “el compromiso del Ayuntamiento de Ferrol con la mejora continua de la calidad del servicio y con la seguridad y bienestar del vecindario”.

Durante este año se ejecutaron más de 5.400 actuaciones de mantenimiento, conservación y mejora en estos espacios municipales, “una cifra que evidencia el esfuerzo constante por garantizar instalaciones seguras, funcionales y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía”, destacó el edil. Los barrios en los que se concentraron el mayor número de intervenciones fueron Canido (1.677), Inferniño (1.041), La Magdalena (570) y Canido (520), además de otras zonas de la ciudad donde también se realizaron actuaciones de manera continuada, atendiendo a las incidencias detectadas y a las demandas vecinales.

Las incidencias más habituales en la mayoría de los parques fueron estalladuras en elementos de madera, holgaduras en elementos móviles, problemas de tornillos, piezas con rotura o deterioro, daños en pavimentos, entre otros. Además, se realizaron inspecciones visuales periódicas, fundamentales para la detección temprana de posibles deficiencias y para el seguimiento continuo del estado de los equipamientos, reforzando así la prevención y la seguridad de los usuarios.

Con respecto a los trabajos de mantenimiento correctivo y modificativo, las inversiones ejecutadas se centraron mayoritariamente en parques con necesidades estructurales actuando sobre la renovación de juegos obsoletos, mejora de los pavimentos de seguridad y dotación de elementos necesarios para la correcta funcionalidad de los espacios. Y, además, José Tomé hizo especial hincapié en el refuerzo de la durabilidad de los elementos instalados, con el empleo de materiales más resistentes, contribuyendo a mejorar la vida útil de las instalaciones y reducir los costes asociados al mantenimiento correctivo a medio plazo.