Magnífica conferencia en el Museo Naval de Ferrol sobre el “V centenario Loaysa-Elcano, 1525-2025″

El pasado jueves, día 11 de diciembre, se celebró en la Sala de Usos Múltiples del Museo Naval de Ferrol, la conferencia titulada “V centenario Loaysa-Elcano, 1525-2025. Heroica epopeya de una expedición del siglo XVI”, enmarcada para culminar los actos de esta efeméride que se celebraron en La Coruña a lo largo del presente año, organizados por el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses y la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, con la colaboración de la Armada.

La jornada cultural fue presentada por el Delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval-Director del Museo Naval de Ferrol, CF (R) Juan Gómez Corbalán, que dio la bienvenida a los asistentes y se congratuló de contar para la ocasión con tres personalidades de prestigio acreditado en el ámbito de la Historia de España, y agradeció la presencia de las autoridades y público.

La mesa redonda contó con la participaron de los historiadores y doctores: José Ricardo Pardo Gato, jurista, embajador Marca Ejército y académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, que actuó de moderador.

La catedrática emérita de Historia Internacional del London School of Economics María José Rodríguez Salgado, especialista en Historia de España del siglo XVI y académica correspondiente en

Londres de la Real Academia de la Historia.

Y el doctor Juan Manuel Liñares Sixto, médico y odontólogo.

El acto fue presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol (ALARFER), VA Vicente Rubio Bolívar, y contó con la presencia entre otras autoridades, del Delegado de Defensa en Galicia, CN Jesús Paz Pena; la Concejala de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Ferrol, Elvira Miramontes Mas; el Comandante-Director de la E.E. Antonio de Escaño, CN Jaime Boloix Tortosa, así como de otros mandos navales de la Flota y Arsenal de Ferrol; y numeroso público interesado en la Historia Naval entre los que se contaban amigos y familiares de los conferenciantes.

Contenido de las Conferencias y Mesa Redonda

Los tres ponentes doctores, verdaderos especialistas en la Historia de España de los siglos XV, XVI y XVII, destacaron en sus intervenciones así como en el debate posterior la importancia que tuvo la Expedición comandada en 1525 por García Jofre de Loaysa, que partió de La Coruña, y en la que participaron entre otros intrépidos marinos, el célebre Juan Sebastián de Elcano, segundo de la flotilla, y Andrés de Urdaneta, descubridor años después del “Tornaviaje”, la ruta marítima de regreso desde Filipinas y a través del océano Pacífico hasta Nueva

España en América, actual México. Tanto Loaysa como Elcano fallecieron en territorios del Pacífico.

Curiosamente entre el puñado de hombres que regresaron, Urdaneta sería el primero en alcanzar España, después de once años desde su partida en la expedición de Loaysa.

Siendo el objetivo de la expedición alcanzar las preciadas “islas de las Especias” (Moluco o Islas Molucas en el Pacífico, parte oriental de la actual Indonesia), las enormes dificultades de la navegación en aquella época supusieron que solo la nave capitana llegara a su destino, donde ya se habían instalado los portugueses.

Los hundimientos, deserciones, muertes y pérdidas irreparables además de la fuerte controversia jurídico-política sobre la posesión de aquellos territorios fueron determinantes para que el rey emperador Carlos I decidiese vender al Reino de Portugal las preciadas islas en 1529 (Tratado de Zaragoza).

Como hito histórico de gran trascendencia, la Expedición de Loaysa descubrió el paso del cabo de Hornos (mar de Hoces, hoy conocido como pasaje o paso de Drake), las islas Marshall, y supuso la segunda circunnavegación a la Tierra pues su intención era seguir el mismo trayecto descubierto por Elcano en su anterior y primer viaje de circunnavegación.

A las conferencias siguió un interesante turno de preguntas entre los asistentes, donde de nuevo los ponentes pusieron de manifiesto su gran erudición en temas históricos y un vasto conocimiento de nuestro pasado naval.