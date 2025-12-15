El coronel Jáudenes Sánchez tomó posesión como nuevo Jefe del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra

El Palacio de Capitanía General de A Coruña acogió en la mañana de este lunes, día 15 de diciembre, el acto de toma de posesión del nuevo Jefe del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. El coronel Alfonso Ignacio Jáudenes Sánchez ha tomado posesión del cargo durante un acto celebrado en el Salón del Trono del Palacio de Capitanía de A Coruña presidido por el general de división Marcial González Prada, Jefe del

Mando de Apoyo a la Maniobra.

El coronel Jáudenes Sánchez, sustituye al coronel Magín Álvarez Arribas quien ha estado dos años al mando de esta Jefatura. El acto contó con la asistencia de autoridades militares de A Coruña y los Jefes de Unidades, Centros y Organismos ubicados en la provincia

Durante la ceremonia, que se ha desarrollado conforme a las tradiciones del Ejército, se ha dado lectura a la resolución del nombramiento del nuevo Jefe del Estado Mayor, y después el general González Prada ha pronunciado la fórmula de reconocimiento del nuevo Mando.

A continuación, y tras el juramento del cargo por parte del coronel Jáudenes Sánchez, el nuevo Jefe del Estado Mayor dirigió unas palabras a los asistentes y finalmente el general González Prada tomó la palabra, agradeciendo el trabajo del jefe del Estado Mayor saliente y felicitando al jefe entrante.

Biografía del nuevo Jefe del Estado Mayor del Cuartel General del MAM

El coronel Alfonso Ignacio Jáudenes Sánchez nació en Madrid el 4 de febrero de 1972. Finalizó sus estudios en la Academia General Militar (Zaragoza) en 1998 como teniente de Infantería. En los empleos de teniente y capitán ha ejercido el mando de diferentes unidades del Arma de Infantería.

Su primer destino como teniente fue el Tercio “Alejandro Farnesio” 4o de La Legión para posteriormente como capitán ejercer el mando de Compañías Mecanizadas y de Mando y Apoyo Mecanizadas tanto en el BIMZ “Almansa” III/10 como del BICC “Málaga” IV/10 todas ellas pertenecientes al Regimiento de Infantería “Córdoba” nº 10.

Sus destinos más destacados han sido: en el empleo de comandante tras realizar el curso de Estado Mayor ocupó destinos en División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército (EME/DIVOPE) (Sc de Preparación y CESET) y en el Cuartel General de la Comandancia General de Melilla (COMGEMEL – Sc de Logística). Como teniente

coronel ha mandado el Batallón de Infantería Ligero Protegido “San Quintín” I/3, perteneciente al Regimiento de Infantería “Príncipe” nº 3 de la Brigada “Galicia” VII BRILAT). Posteriormente estuvo destinado en el Gabinete Técnico de la ministra de Defensa como consejero técnico. Con el ascenso a coronel, es destinado a su puesto actual

como jefe de Estado Mayor del Mando de Apoyo a la Maniobra (JEMMAM).

Ha participado en Operaciones en el Exterior en Kósovo (2001 y 2005), en Bosnia i Herzegovina, Afganistán, así como en la Operación Inherent Resolve (Iraq) (2016 y 2022). Ha realizado varios cursos entre los que cabe destacar: curso de mando de unidades paracaidistas, curso de carros de combate, curso avanzado de unidades acorazadas y mecanizadas, contrainsurgencia (COIN), curso LOGFAS (estos últimos en ámbito OTAN). Ha realizado asimismo el Curso de Alta Gestión Logística en el CESEDEN.

Es Diplomado de Estado Mayor. Tiene conocimientos de inglés y francés. Está casado y tiene cuatro hijos.