A Asociación Cultural Vai Rañala Meu! de Narón organiza os tradicionais “Cantos de Nadal”

A Asociación Cultural Vai Rañala Meu! de Sedes, Narón organiza para o domingo 21 de decembro unha nova edición dos seus xa afamados “Cantos de Nadal” para celebrar un ano más esta actividade tan ligada á sua tradición cultural e que leva celebrando dende o ano 2015.
A actividade que terá lugar no Centro Cívico Social de Sedes comeza ás 18:00 horas cun obradoiro de Cantos de Nadal, onde os asistentes poderán coñecer os diferentes tipos de cantos de nadal e escoitar como o facían os nosos maiores e practicalos por medio da aprendizaxe de 5 cantos de nadal da nosa tradición.
Entorno ás 19:00 horas haberá unha pausiña para quencer o corpo con chocolate e bola e sobre as 19:30 voltará a música e cantos. Como broche final da festa, haberá unha pequena foliada para quen queira poda tocar, cantar e bailar. Está actividade é apta para todos os públicos e moi recomendable para as familias.
Este ano, a A.C. Vai Rañala Meu! vai realizar nesta data unha recollida de alimentos en prol do Centro de Recursos Solidarios. Preferiblemente: Leite enteiro, aceite, galletas, garavanzos, fariña, azucre, pasta, lentellas, cacao, conservas de todo tipo, cueiros, produtos de hixiene persoal e produtos de limpeza do fogar. A asociación agradece a colaboración de todas as persoas asistentes.
A actividade esta organizada pola Asociación Cultural Vai Rañala Meu! e conta coa colaboración da Área de Cultura da Deputación da Coruña.