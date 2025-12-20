El buque ‘Cantabria’ atraca en Ferrol tras dos meses de misión con la OTAN en el Mediterráneo

El Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) ‘Cantabria’ ha atracado sobre las 09.30 horas de este viernes en el muelle número 12 de Navantia Ferrol, su base operativa, tras finalizar su despliegue en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2).

El barco, que zarpó el pasado 13 de octubre, ha permanecido más de dos meses integrado en la operación Noble Shield’. Esta misión de la Alianza Atlántica tiene como objetivo principal la vigilancia y la seguridad marítima en aguas del Mediterráneo, reforzando la presencia aliada en una zona estratégica.

Durante el despliegue, el ‘Cantabria’ ha desempeñado un papel logístico. Como buque de aprovisionamiento, su labor ha permitido mantener la operatividad y autonomía del resto de los buques de la agrupación internacional, suministrando combustible, víveres y repuestos en alta mar.

La ceremonia de bienvenida en los muelles ferrolanos estuvo presidida por el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie. Al acto acudieron numerosos familiares y amigos de la dotación, marcando un emotivo reencuentro ante la proximidad de las fiestas navideñas.

La dotación del buque está compuesta por 164 efectivos, incluyendo a 20 oficiales y 29 suboficiales, además de personal de marinería y una unidad aérea embarcada. Los miembros de la tripulación proceden de diversos puntos de España, con una presencia mayoritaria de personal originario de Galicia.

Con la llegada del ‘Cantabria’, la Armada Española concluye una nueva rotación en las fuerzas permanentes de la OTAN, cumpliendo con los compromisos internacionales de defensa y estabilidad en el flanco sur de Europa.