La Cofradía de Pescadores de Ferrol sortea una ‘megacesta’ de Navidad valorada en más de 1.000 Euros

La participación está abierta en las RRSS de la Cofradía hasta el próximo domingo 28 de diciembre. Está valorada en más de 1.000€.

La Cofradía de Pescadores de Ferrol sortea entre sus seguidores una Megacesta de Navidad para celebrar estas fechas, participar es muy sencillo, ya que tan sólo hay que cumplir tres requisitos:

Seguir a la Cofradía de Pescadores de Ferrol en Facebook (@Cofradia de pescadores de ferrol) o en Instagram (@cofradiadepescadoresferrol); darle a ‘me gusta’ a la publicación del sorteo de la Megacesta de Navidad; y comentar con qué persona se quiere compartir la cesta.

La participación está abierta hasta 28 de diciembre a las 23:59 horas, y el sorteo se realizará al día siguiente, lunes 29 a las 12:00 horas a través de la aplicación Easypromos. El premio se comunicará personalmente a la persona ganadora.

El afortunado o afortunada podrá disfrutar de un Megacesta con los siguientes productos: una cesta de Nadal (con jamón, turrones, y manjares típicos de estas fechas), una freidora de aire, un deshumidificador, una cafetera, un exprimidor, una tostadora, una máquina de afeitar, una escoba aspiradora, un rizador de pelo, una mariscada de productos de la Cofradía para dos personas, elementos de merchandising de la Cofradía, décimos de lotería para el Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’, una agenda y un bolígrafo, 3 botellas de vino, 7 cenas en distintos establecimientos colaboradores, y un cofre con experiencias para dos personas.

Para recopilar todos los productos y poder crear esta Megacesta, la Cofradía contó con la colaboración de los siguientes establecimientos: Oliva- bar e levar, Mesón El Coral, Restaurante Modesto, Restaurante D’Buena Boca, D’Tapas Bar &Café, Mesón Magdalena 43, Taberna Puerto Chico, Restaurante A Maruxaina, Mesón Carabel, Restaurante A Gabeira, Restaurante O Camiño Do Inglés, Imprenta Paramés, Catering Ferrolterra, Acuarios Oceánicos Catro, Mariscos Luis Rosales, Orixe da Ría, Mariscos José María Daporta, Sucursal de lotería nº 9 Rubalcava Ferrol, Auroga, Claudio Toubes SLU e CYT Casanova.