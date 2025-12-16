Alumnado do grao en Xestión Industrial da Moda presentaron unha exposición con prendas que usaban os seus avós e avoas

Máis de 50 estudantes do primeiro curso do grao en Xestión Industrial da Moda, titulación que se imparte na Facultade de Humanidades e Documentación, presentaron, este martes, día 16, na Sala Anexa ao Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol, unha exposición sobre a moda do século XX, anterior aos anos 80, botando man das prendas rescatadas do “baúl dos recordos” dos seus familiares, outorgándolles unha connotación sentimental e elevándoas á categoría de pezas de museo.

Un ano máis, e xa van dous, a profesora Mavi Lezcano, retou ao alumando da materia de Historia da Arte e da Moda a seleccionar unha prenda e a elaborar unha ficha técnica como as que se empregan no Museo do Traxe de Madrid, incluíndo información relativa á súa composición, ao ano de fabricación, así como un breve texto sobre a súa historia emocional para o que tiveron que entrevistarse cos propietarios e propietarias desas pezas e incluso rebuscar nos vellos albumes de fotos familiares.

Entre as preto de 60 pezas presentadas nesta exposición destacaron 6 prendas e/ou accesorios recuperados por 8 alumnas en colaboración cun pequeno grupo de persoas usuarias da Cruz Vermella en Ferrol.

