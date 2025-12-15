El programa ‘Xuntas Medramos’ tendrá continuidad en el 2026

Compartir Facebook

La junta de gobierno local de Ferrol ha dado luz verde este lunes a la adjudicación del contrato del programa ‘Xuntas Medramos’ para el próximo año 2026, a la empresa Servicios Deportivos Galicia SL, Sedega, tanto en el lote 1 (36.220,80 euros), como en el lote 2 (19.588,80 euros).

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en un programa “importante” de la concellería de Igualdade e Muller, destinado a las mujeres mayores de edad empadronadas en Ferrol.

Está estructurado en dos bloques, el de los cursos para el autocuidado, empoderamiento personal y disciplinas artísticas, con actividades orientadas a la práctica deportiva, como también de alfabetización tecnológica, empoderamiento digital y desarrollo profesional.