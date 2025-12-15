Ferrol se suma a la red de ciudades de LaLiga para reforzar la convivencia, la igualdad y la lucha contra el odio

La junta de gobierno local de Ferrol ha acordado este lunes sumarse a la red de ciudades impulsada por LaLiga de fútbol profesional, destinada a reforzar la convivencia ciudadana, fomentar los valores positivos del deporte e intensificar la lucha contra cualquier tipo de discriminación.

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una iniciativa que no tiene gasto para las arcas municipales y en el que realizarán actividades educativas y comunitarias, especialmente dirigidas a los más jóvenes, elaborando campañas de prevención e iniciativas centradas en la convivencia, reforzando el rechazo social a la violencia y a los discursos de odio dentro y fuera del deporte.

