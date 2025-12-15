Ferrol vuelve a poner en marcha el Plan Xeral de control tributario

Dependencias del Palacio Municipal | Concello de Ferrol

El 2026 empezará a nivel fiscal en Ferrol con la puesta en marcha del segundo Plan Xeral de control tributario, impulsado por la xunta de goberno local, con el objetivo de que todos los vecinos y empresas “contribúan de forma xusta e equilibrada”, tal y como afirmaba este lunes en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

Esto supondrá, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Española, realizar “controis de obligación para mostrar as tributacións” y que se realizará sobre perfiles de riesgo y otros parámetros significativos. Para poder realizar esto, el Concello de Ferrol también implementará mejoras en la administración electrónica “para que sexa máis rápido e sen desprazamentos innecesarios.”

El objetivo será “controlar as débedas pendentes”, sobre todo, en las mayores cuantías “para loitar contra o fraude” e incrementar los ingresos corrientes del Concello de Ferrol y que pueda evitar una subida de impuestos.

