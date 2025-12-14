Lucas Riola e Lara Solsona conquistan a 39 Volta á Ría- Memorial Adolfo Ros

Lucas Riola Delgado, do Club Natación Cedeira-Muebles García, e Lara Solsona Santás, do Marineda Atlético da Coruña, proclamábanse vencedores da 39 Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros con saída e meta en Neda, municipio coorganizador xunto aos de Fene, Ferrol e Narón, e a participación de máis de 800 atletas nas diferentes categorías.
Estes xovencísimos deportistas conquistaban a carreira con apenas 18 anos, no que supoñía a súa primeira participación na Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros. Non así nisto de sumar títulos, xa que procedentes do mundo do triatlón, ambos os dous son habituais nos podiums estatais.
Lucas Riola marcaba o mellor tempo, completando a media maratón nunha hora e 9 minutos, impoñéndose con autoridade ao seu inmediato competidor. Na categoría feminina, Lara Solsona facía o propio, superando a liña de meta cun crono dunha hora e 24 minutos.
No apartado local, Martín Barreiro e Lucía Sicre lograban o trofeo aos mellores atletas dos catro concellos organizadores -Neda, Ferrol, Fene e Narón-, e na xeral adaptada recoñecíase o magnífico papel de Álvaro Illobre, Eloy Iglesias e Carmen América Gómez, recibindo cadanseu trofeo no acto celebrado ao remate da carreira no pavillón municipal Ale de Paz, coa presenza do alcalde de Neda, Ángel Alvariño; da alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, así como dos concelleiros de Deportes de Neda, Ángeles Puentes; de Ferrol, Ricardo Aldrey; de Narón, Ibán Santalla, e de Fene, Alba García, e do edil de Seguridade nedense, Ángel García Cordero.
Tamén, da irmá de Adolfo Ros, Patxi Ros, que recibía o agarimo do público presente, e levantaba ao ceo o ramo de flores que recibía de mans do rexedor de Neda.
A clasificación completábase coas categorías sub 20, con trunfo para Lucas Riola e Lara Solsona; sub 23, con victoria de Martín Barreiro e Paola López; senior, con trunfo de Alejandro Pérez e Lucía Sicre; master A, que conquistaron Pablo Miguel García e Marta Real Valiño; master B, na que Jesús Beceiro e Helena Peñas ocuparon a primeira praza; master C, na que os vencedores foron Carlos Álvarez e Ana Belén González, e master D, que recaeu en José Luis González e María Manuela Guisasola.
Con distancias entre os 4 km e os 400 m, celebrábanse tamén as carreiras de menores, nas que se impuxeron os/as seguintes deportistas: Mario Cupeiro e Tania López (sub 18); Brais Martínez e Cloe Yáñez (sub 16); Iago Goiriz e Alba Filgueira (sub 14); Niko Rilo (sub 12); Roi Seoane e Martina Álvarez (sub 10), e Hugo Alage e Aloia Vigo (sub 8). Os máis pequenos e pequenas tamén participaron cubrindo unha distancia de 50 m, recibindo todos eles e elas a súa correspondente medalla.
Os concellos organizadores tamén quixeron recoñecer, e dar visibilidade, á capacidade de superación de Sonia e Patricia, da asociación Aefat, e afectadas por ataxia telangiectasia, unha enfermidade xenética considerada rara ou pouco frecuente, que causa unha gran discapacidade física progresiva, inmunodeficiencia, problemas respiratorios frecuentes e unha maior predisposición ao cancro. Unha doenza que non lles impediu participar na carreira, demostrando a súa extraordinaria capacidade de superación.
Todos os resultados poden consultarse na web da Federación Galega de Atletismo.
Por último, os concellos organizadores agradeceron moi especialmente a colaboración brindada pola Garda Civil de Tráfico, a Policía local e as agrupacións de Protección Civil dos catro municipios, claves para regular o tráfico ao longo do itinerario e garantir a seguridade dos participantes.