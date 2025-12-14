Buena victoria en casa del BBCA masculino ante Foz

Compartir Facebook

Complicadísimo partido el que sacó adelante el BBCA masculino el sábado, en el Javier Gómez Noya, un correoso Foz puso al límite a los locales, ante un pabellón con una buena entrada, para despedir el año como locales. El Costa Ártabra recuperaba a Adrián para este choque, pero continua con la enfermería llena.

El partido empezaba muy bien para los ártabros, una férrea defensa, anulaba a los de A Mariña y el ataque fluía con mucha solvencia, el 19-4 al final del cuarto hacía presumir un paseo para los del BBCA, pero nada más lejos de la realidad, el equipo de Foz se sitúa en una zona, que bloquea por completo a los locales, incapaces de encontrar situaciones ventajosas para atacarla, perdiendo innumerables balones, colapsan y el 6-19 en contra, lleva al descanso a ambas escuadras con un pírrico 25-23 en el electrónico y todo por decidir.

Tras pasar por vestuarios el Costa Ártabra mejora, empieza a solucionar sus problemas en ataque, pero el equipo visitante vive su mejor momento ofensivo, muy efectivo en este momento de partido desde la larga distancia, el marcador se sitúa en 42-44 al final del tercer periodo.

El último cuarto desata a los ferrolanos, físicamente llegan mas enteros al momento decisivo del partido y el balón empieza a circular con fluidez, encontrando siempre alguna opción liberada de tiro, que acompañado de más acierto, consiguen romper con total solvencia la zona rival, el parcial de este cuarto 24-13 dejaba el partido visto para sentencia y la anhelada victoria quedaba en casa.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: Sande (3), Unai (4), Isma (19), André (3) y Diatta (14) – cinco inicial – Rivas (4), Paulo (0), Jorge (5), Adrián (4), David González (10).