Seis alcaldesas del PSOE, incluida Inés Rey, y más de 60 mujeres respaldan la dimisión de Silvia Fraga ante el caso Tomé

Un total de seis alcaldesas del PSdeG, con la de A Coruña, Inés Rey, a la cabeza, así como más de 60 mujeres de la esfera socialista figuran como firmantes de un manifiesto que respalda la dimisión de Silvia Fraga como secretaria de Igualdad del partido en Galicia, a raíz de la gestión de la actual dirección frente a las acusaciones por supuesto acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé.

«Su dimisión es un acto de compromiso feminista con el que nos sentimos profundamente representadas», aseguran en el ‘Manifiesto abierto por el feminismo en el PSdeG-PSOE’, suscrito por el momento por 67 mujeres, pero que pretenden abrir telemáticamente a la firma de la militancia socialista.

El texto señala que causa «estupor, vergüenza y una inevitable desafección con el partido» las denuncias de acoso sexual presentadas en el canal interno del PSOE «contra cargos institucionales y orgánicos socialistas«, aunque no se refiere en particular a ninguno de los varios casos que se han ido conociendo últimamente. Las firmantes avalan que no pueden quedarse «impasibles» ante la dimisión de Silvia Fraga tras un trabajo que ven «ejemplar» y defienden su trayectoria frente a «informaciones o interpretaciones que se pretenden deslizar y que no se corresponden con la verdad».

«Desde la lealtad al partido y a sus principios, por supuesto defendemos la necesidad de aclarar los hechos, proteger a las víctimas y preserva la integridad de las instituciones. Sólo una actuación firme y coherente permitirá mantener la confianza de la ciudadanía y demostrar que no hay espacio para la impunidad ni para ninguna forma de violencia contra las mujeres», proclaman.

ALCALDESAS

«No tiene cabida ninguna actuación que ampare o relativice el acoso sexual y el machismo», proclama el manifiesto firmado, aparte de por la regidora de A Coruña, por las alcaldesas Asunción Morgade Rúa (Rairiz de Veiga); Marisol Morandeira Morandeira (Guitiriz); Marta Giráldez Barral (Meis); Patricia Domínguez Barja (A Pobra de Trives); y Uxía Oviedo de Dios (Maceda).

También lo suscriben las portavoces socialistas en los ayuntamientos de Castrelo de Miño, Catalina González Álvarez, y Zas, Sheila Rial Mata; las tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Tui, Ana María Núñez Álvarez, y el de Vilamartín de Valdeorras, Sherezade Núñez Rodríguez; y las concejalas Nereida Canosa Domínguez (A Coruña), Ángeles Novo Martínez (Lugo), Yoya Blanco Rial (Pontevedra), Isabel González Cancela (Ames), Marta María Iglesias Becerra (Culleredo), Silvia Baranda Fernández (O Carballiño), Lucía Picos Aneiros (Cedeira) y María Rosario Huertas Garabana (Pontedeume).

Figuran también los nombres de la diputada provincial en Ourense Susana Rodríguez Estévez; la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo Doce; o la secretaria de Desenvolvemento Rural en la Comisión Executiva Nacional Galega del PSdeG Rosa Arcos Caamaño.

También están excargos como las exsubdelegadas del Gobierno en A Coruña María Rivas López y Pilar López Riobóo; la exsecretaria de Estado de Igualdad en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura Seara; la exdelegada del Gobierno en Pontevedra Maica Larriba Garcia; o la exdelegada provincial de la Consellería de Traballo e Asuntos Sociais María Debén Alfonso.

Exdiputadas como Carmen Cajide Hervés; Carmen Marón Beltrán; Margarita Pérez Herraiz; Marisol Soneira Tajes, Patricia Vilán Lorenzo; o Rosa Gómez Limia; exalcaldesas como Elvira Lama Fernández (Xinzo de Limia), y la exsecretaria xeral de Xuventudes Socialistas de Galicia María Torres Pose, también suscriben el manifiesto.

Este manifiesto ve la luz dos días después de que ya el pasado viernes varios alcaldes y otros cargos socialistas en la provincia de Ourense lanzasen un comunicado en el que aseguraban que «quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos los cargos».