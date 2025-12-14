El Racing superó a su bestia negra, el Unionistas de Salamanca (2-1)

Compartir Facebook

M.V.- El conjunto de Pablo López consiguió una sufrida victoria ante un rival que había ganado por la mínima en sus tres últimas visitas a Ferrol. Un gol de Álvaro Giménez en la primera parte y otro de Pascu en la recta final del encuentro le dieron la victoria a los verdes en este encuentro correspondiente a la jornada número 16 de la Primera Federación, disputado en A Malata en una tarde muy soleada.

El Racing fue mejorando en el partido con el paso de los minutos

Comenzó el encuentro con un juego insulso y soporífero por parte de los dos equipos, que apenas conseguían llegar al área contraria. El vuelo de las múltiples gaviotas sobre A Malata era lo más entretenido para el espectador.

Pasado el cuarto de hora, el Unionistas tuvo una ocasión que Pujol salvaba tirándose al suelo. Poco después, Olmedo enviaba una falta a las manos de Parera. El Racing fue despertando poco a poco, mediada la segunda parte una arrancada de Pujol la finaliza él mismo con un disparo raso que se marchaba fuera. Acto seguido, un voluntarioso Dacosta finalizaba una jugada individual que terminaba con un disparo con muy malas intenciones que por desgracia, golpeaba en Álvaro Giménez. Insistían los de Ferrolterra con un centro de Álvaro Ramón que Álvaro Peña no conseguía rematar con acierto. Respondían los charros con un disparo de Peré Marco que se marchaba ligeramente desviado.

El Racing no perdía el buen tono y en el minuto 37 llegaba el 1-0, tras un gran centro de Álvaro Ramón que Álvaro Giménez remataba de cabeza con maestría en el segundo palo. Conseguían los verdes el premio a sus buenos minutos de juego, aunque sería el Unionistas quien finalizaría mejor la primera mitad, con un par de ocasiones sin excesivo peligro para Parera justo antes del descanso.

Sufrimiento y victoria final, en la segunda mitad

Comenzó la segunda parte con una buena ocasión para el Racing, una jugada de contraataque fue llevada por Migue Leal, quien asistía a Giménez, pero el disparo de éste último lo mandaba el portero visitante a córner. A raíz de ahí llegaron los peores minutos de los de Pablo López en el partido, entregando el balón al rival y encajando el 1-1 en el minuto 60, cuando Hugo de Bustos cabeceaba con acierto un buen centro de Álvaro Gómez.

Los charros estaban siendo mejores, por lo que el técnico racinguista dio entrada a Gelardo y Azael en lugar de Álvaro Peña y de Jairo, respectivamente. Poco despues de los cambios, el colegiado señalaba penalt por un derribo en el área sobre Álvaro Giménez. El propio delantero verde lanzaba el penalti, pero el balón se estrellaba contra el poste derecho de la portería salmantina.

Escobar entraba por Dacosta, pasando a jugar el Racing con dos delanteros. El propio Antón Escobar gozaba de una buena ocasión, pero el visitante Gorjón sacaba el balón en la línea de gol. Cuando parecía que el partido terminaría en tablas, una mala cesión al portero de un jugador visitante la aprovechaba Giménez para disparar, el balón golpeaba en el portero, pero un recién ingresado Pascu, muy atento, recogía el balón y establecer el 2-1 en el minuto 88 de juego. En el tramo final, con 9 minutos de descuento le tocó al Racing trabajar mucho para asegurar una victoria que apenas corrió peligro, ya que el Unionistas no gozó de grandes ocasiones para lograr el empate.

Tres puntos para cerrar el 2025 y pensar en la visita al Real Avilés

Se puede decir que el Racing en casa, vence pero no convence. Con todo, y sin exponer el cuadro de Ferrolterra un juego muy vistoso, si que está demostrando ser un conjunto solvente semana tras semana, lo que le permite afrontar la última jornada del año en la segunda posición, a 5 del líder, el CD Tenerife y con un margen de 6 puntos sobre su próximo rival, el Real Avilés que es el sexto clasificado, fuera de puestos de Play Off.

Un Real Avilés que recibirá al Racing el próximo domingo día 21 a las 18:15 en el Estadio Román Suárez Puerta, un encuentro muy complicado para el conjunto de Ferrolterra, pero en el que se espera una gran representación de aficionados verdes en tierras asturianas

Ficha Técnica

2: Racing de Ferrol: Miquel Parera; Migue Leal, Edgar Pujol, Álex Zalaya, Álvaro Ramón (Saúl García, min 86); Gorostidi, Álvaro Peña (Gelardo, min 67), Jairo Noriega (Azael, min 67); Álvaro Juan (Pascu, min 86), Álvaro Giménez, Raúl Dacosta (Ántón Escobar, min 78).

1: Unionistas de Salamanca: Unai Marino; Jan Encuentra, Farru, Olmedo, Gorjón; Juanje, Jota López (Roldán, min 86); Álvaro Gómez, Hugo de Bustos (De la Nava, min 74); Pere Marco (Pachón, min 83) y Abde.

Goles: 1-0, min 36: Álvaro Giménez; 1-1, min 60: Hugo de Bustos y 2-1, min 88 : Pascu

Árbitro: Gonzalo Romero (Tarragona). Vieron amarilla Gorostidi, Gelardo y Álvaro Peña en el Racing, así como Olmedo, Pere Marco y Juanje en el Unionistas de Salamanca.

Incidencias: Partido correspondiente a la 16ª jornada de la Primera Federación disputado en el Estadio de A Malata ante 4549 espectadores. El SDR Portuarios y el Discalzas SD fueron los clubs invitados por el Racing a este encuentro.

Se entregaron premios a los ganadores del concurso «Nadal e Deporte», Alex Ramírez, Enol Rouco y Gael Polo

