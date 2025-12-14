El Valdetires Ferrol no puede con la iniciativa y efectividad del Bembrive

Compartir Facebook

El Valdetires Ferrol se fue de vacío este domingo en su visita a una de las canchas más complicadas del campeonato, la del Bembrive, cayendo por 4-2, en la 13ª jornada de la Segunda División, disputado en el Pabellón Vicente Álvarez Núñez (Vigo).

Las ferrolanas saltaron a la pista con mucho respeto hacia un Bembrive que está hecho para pelear por el título liguero, aunque con el paso de los minutos tuvieron ocasiones para ponerse por delante. Finalmente eran las olívicas las que se pusieron por delante con un gol de María al pasar la medianía del periodo, por lo que el Valdetires Ferrol solicitaba tiempo muerto para reordenar las ideas, pero se encontraban con el 2-0 por medio de Jessi Lores, obligándolas a remar más contracorriente, con nuevas llegadas que no aprovechaban y ya en el último minuto, Sabela hacía el 3-0 en una jugada de saque de esquina.

Tras la reanudación, el Valdetires Ferrol salía a por todas, sacando a la portera-jugadora a la pista, jugando de cinco la mayor parte de los minutos cuando tenían la posesión del balón, lo que les permitía recortar distancias con un gol de Laura, buscando por todos los medios el segundo tanto, encontrándose con la defensa del Bembrive, como también lograban en ataque un gol decisivo, el cuarto, por medio de Jessica y, aunque las ferrolanas respondían rápido con un gol de Monti, el esfuerzo de las ferrolanas no era suficiente y este 4-2 sería definitivo.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol ocupa el 10º puesto de la tabla, con 15 puntos, aunque con un partido menos. Para la próxima jornada las ferrolanas recibirán al Ourense Ontime “B”, en un partido que se disputará el sábado 20, a las 17:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Bembrive: Patri Arruti, Lucía González, Claudía, María, Jessica – también jugaron – Marina, Lucía, Sabela, Lucía Casal, Paola, Antía y Jessi Lores.

Valdetires Ferrol: Natali, Iria, Ana López, Patri Corral, Paula Alonso – también jugaron – Sheyla, Leti Rojo, Patri Adega, Laurita García, Monti, Tere y Laura Fernández.

Árbitros: Adrián Buján y Brais Comesaña, junto con Jon Aragón como asistente (Comité gallego). Amonestaron a las visitantes Paula Alonso, Patri Corral y Ana López.

Goles: 1-0 María min.11, 2-0 Jessi Lores min.12, 3-0 Sabela min.19, 3-1 Laura Fernández min.29, 4-1 Jessica min.34, 4-2 Monti min.35.

Pabellón: Vicente Álvarez Núñez (Vigo).