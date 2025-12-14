El museo Caldoval ofrece dos nuevas actividades

Compartir Facebook

El Museo Caldoval anuncia dos actividades especiales que llevarán a cabo por Navidad.

«No paramos por Navidad! Tenemos dos actividades organizadas para vosotros este mes de diciembre para disfrutar en familia. La primera es el sábado 20 en la cual moldearemos en arcilla nuestros propios sigillaria, que eran los regalos que se hacían en Roma». «Para así estar preparados para las reuniones familiares e intercambio de regalos por Navidad, tradición que ya se hacía en las casas de la antigua Roma. Público familiar a partir dos 6 años».

La siguiente es el domingo 21, que se llevará a cabo con la asociación Gallaecia Viva, «que nos darán respuesta a las grandes preguntas sobre la vida en Roma. Celebraban las Saturnales en los campamentos romanos? Se felicitaban el año nuevo? Descúbrelo en este tallery siéntete como un verdadeirx romanx».

«Primero, trabajarás duro durante nuestra formación militar con tu gladius y tu scutum. Terminarás la jornada escribiendo en tablillas tus felicitacións y buenos deseos para el próximo año, tal y como lo hacían xs romanxs. Para público familiar con niñxs a partir de 8 años».

«Ambas actividades son para público familiar y el horario es de mañá, a las 11:30, y durarán entre 45 minutos y 1 hora. Es necesario reservar praza, para lo cual podeis contactar con en nuestro correo info@museocaldoval.gal, o en el teléfono 687072116 en horario de apertura».

«A mayores durante la Navidad ampliamos el horario de apertura, vais a poder encontrarnos con las puertas abiertas el martes 23. Perfecto para un plan familiar!»