La Xunta apuesta por los mercadillos navideños de artesanía alimentaria para acercar al público productos de calidad

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este sábado el Mercado de Nadal de Artesanía Alimentaria de Ferrol que, organizado por la propia Consellería, sirve para «acercar al público los productos agroalimentarios de calidad».

Según explican en un comunicado, estas iniciativas contribuyen también a la puesta en valor de este sello, mientras impulsan los canales cortos de comercialización y el consumo de productos de proximidad.

Gómez ha realizado un recorrido por los diferentes puestos del evento, en el que ha estado acompañada por el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, y por la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y en el que se ha ensalzado la importancia de este distintivo, conformado mayoritariamente por empresas pequeñas.

El mercado de Nadal de Ferrol se desarrollará a lo largo de este fin de semana en la Plaza de la Constitución en horario de mañana y tarde, con el fin de que puedan acercarse hasta él el mayor número de gente posible.

Esta edición cuenta con la presencia de una treintena de operadores que elaboran una amplia variedad de productos, tanto de Artesanía Alimentaria como de los demás sellos de calidad existentes en Galicia.

A mayores, para complementar esta oferta gastronómica, la Consellería de Medio Rural ha preparado un diverso programa de actividades que incluye talleres infantiles, catas comentadas y degustaciones, especialmente pensadas para esta época del año.