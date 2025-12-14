O Gozo Fest presenta su cartel para 2026 con Martin Garrix y Maroon 5 como principales reclamos

Martin Garrix, Maroon 5, Miriam Rodríguez, Martin Garrix y Maroon 5 actuarán el próximo 11 de julio en Santiago con motivo de la cuarta edición de O Gozo Fest. La iniciativa se enmarca entre los denominados Conciertos del Xacobeo.

Las entradas saldrán a la venta el próximo 19 de diciembre a las 10:00 a través de Ticketmaster, el Corte Inglés y Ataquilla. Dos días antes, el 17, se abrirá una preventa limitada mediante la plataforma Live Nation con tickets desde 45 euros sin gastos de gestión incluidos.

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha presentado y promocionado el festival a través de las redes sociales. En un vídeo que entremezcla imágenes de los artistas anunciados con el propio presidente hablando. «Luego no digáis que no os avisé con tiempo», ha advertido Rueda a los fans.

El proyecto, que cuenta con la colaboración de la Xunta, ha aglutinado a más de 170.000 personas en las tres ediciones anteriores. Robbie Williams, Ed Sheeran, David Ghetta o Maná son algunos de los artistas que han participado en años precedentes. El impacto mediático del festival, según la Xunta, es «enorme«. Pues el trabajo realizado les ha permitido, a su entender, «proyectar la marca Galicia a nivel nacional e internacional».

El propósito que se marcan de cara al 2026 es el establecerse como «punto de encuentro» de cantantes y artistas internacionales de renombre. Conformar una «programación plural» que abarque distintos públicos objetivo y estilos musicales es, a su vez, otro de los objetivos que difunde la Xunta en su nota.

MEZCLA DE ESTILOS

Maroon 5, ganadores de un Grammy, y Rita Ora, a través de singles como Anywhere, pondrán la vertiente de pop al festival. La banda estadounidense es, según el comunicado, una de las «más exitosas del s.XXI».

Danny Ocean, cantante de la productora Atlantic Records, es el reggetonero seleccionado para la ocasión. El venezolano llegó a la fama a través de Me rehusó, una canción con más de dos billones de reproducciones en Spotify.

Martin Garrix, por su parte, es dj. «Uno de los más exitosos de la escena pop y electrónica«, en palabras de la Xunta. No será la primera vez que el neerlandés actúe en el Monte do Gozo, pues ya lo hizo en 2023 con motivo del festival Son do Camiño.

Miriam Rodríguez cierra un cartel «de lujo», según el comunicado. La de Pontedeume inició su carrera musical tras pasar por Operación Triunfo y, actualmente, es «una de las voces más destacadas» del panorama artístico nacional.