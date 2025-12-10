Una tarde mágica con chocolate y churros en el colegio Arenales Santa Juana

10 diciembre, 2025 Dejar un comentario 282 Vistas

Fot. cedida

El colegio Arenales Santa Juana, en Caranza, vivió en la tarde de este miércoles, día 10,  una de las jornadas más entrañables del año con el encendido de luces navideñas, un evento que reunía alumnos, familias y docentes para dar la bienvenida oficial a la época más festiva.

Fot. cedida

A las 18:00 horas, la entrada comenzó a llenarse de gente que acudieron para compartir este momento tan especial. La comunidad educativa decoró el espacio con adornos artesanos creados por el alumnado y sus familias. y al iluminarse el árbol, desató aplausos y sonrisas entre los presentes.

Fot. cedida

Los estudiantes participaron con villancicos y pequeñas actuaciones que hicieron aún más emotiva la celebración.

Tras el encendido, todos pudieron disfrutar de un delicioso chocolate caliente acompañado de churros. El aroma dulce y el ambiente cálido propiciaron un encuentro familiar donde se compartieron risas, fotografías y buenos deseos para las próximas fiestas.

Fot. cedida

Sin duda, una tarde que dejó encendida no solo la iluminación del colegio, sino también la ilusión y el espíritu navideño de todos los asistentes.

