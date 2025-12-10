Merienda del patrón, de Sinxelo, ganador del Tapéate Ferrol 2025

Compartir Facebook

El segundo premio recayó en Bacelo, con la tapa Ferrol -que también consiguió el premio especial del público- y el tercero en La bodega de la Estrella con Carrilleira do Souto.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, junto a la concejala de Turismo, Maica García, entregó los premios de Tapeáte, en la que el primer premio fue para la tapa Merienda del patrón, de Sinxelo, en una edición en la que participaron 24 locales, se vendieron más de 19.000 tapas, una cifra récord que supone un incremento de 2.500 con respecto al año pasado.

La cifra, facilitada por la Asociación de Hostalería de Ferrol y Comarca, corrobora el éxito de esta cita gastronómica que “es importante cuidar”, manifestó Rey Varela , ya que “apoya la creatividad y el esfuerzo de un sector como el de la hostelería, uno de los motores económicos, turísticos y sociales de la ciudad”. “La ruta del Tapéate -continuó- no dejó indiferente a nadie ya que nuestros chefs mostraron su creatividad a su máximo nivel y por eso hoy agradecemos su trabajo para que esta edición fuera un éxito”.

El alcalde fijo extensivo el agradecimiento a toda la ciudadanía que probó las tapas y votó sus favoritas y al jurado profesional y semiprofesional que evaluó las propuestas finalistas. El primero, formado por la cocinera del restaurante O Castro, Nuria Casanovas, el instagrammer gastronómico Pablo Correa (@grangurtel) y el chef del restaurante Miga, Adrián Felípez; y el segundo por alumnos del ciclo superior dual de Hostelería del CIFP Fraga del Eume.

Por su parte, la edil destacó el “referente culinario” que es Ferrol, “lugar donde la pasión por la cocina se vive con intensidad y donde la calidad y el esfuerzo brillan en cada plato”. Tapéate sirve “no solo para disfrutar de la buena cocina, sino para seguir posicionando nuestra ciudad como un destino gastronómico de excelencia”, añadió Maica García.

Asimismo, se hizo público el nombre de los premiados en el sorteo realizado por participar en la votación del premio del público, que ganaron vales para cenas.

Rey Varela felicitó a los premiados y animó a la hostelería ferrolana la seguir innovando y sorprendiendo con sus tapas, contribuyendo a la dinamización de la urbe naval.