La oposición ferrolana critica al gobierno local y éste responde «que se cumple con el reglamento»

En una nota enviada a los medios de comunicación por los tres grupos de la oposición municipal de Ferrol, PSdG-PSOE, Ferrol en Común y BNG, se acusa al gobierno local de «déficit democrático» con calificativos como «actitud déspota, soberbia y despectiva» con esos partidos al manifestar que no se cuenta con ellos en determinadas reuniones.

Nota que fue contestada por el gobierno local por un tema relacionado con la convocatoria del comité de seguridad y salud, señalando que lo único que se hace es «cumplir con el reglamento«

En otro capítulo de déficit democrático que aplica el Partido Popular al régimen de funcionamiento del ayuntamiento de Ferrol, la concejala de recursos humanos, Susana Sanjurjo, decide unilateralmente que el Comité de Seguridad y Salud deje de ser plural y representativo de las fuerzas políticas y sindicales que desarrollan su trabajo en el Ayuntamiento de Ferrol, con el fin de conocer las incidencias en ese ámbito, las medidas de prevención de riesgos y, acercar, con ánimo constructivo, las propuestas que garanticen un desarrollo del trabajo con unos parámetros mínimos de seguridad por todo el personal municipal. Esta actitud déspota, soberbia y despectiva con los partidos que representan a millares de personas de nuestra ciudad, no es nueva en las formas de la concejala, que, como manifestó públicamente, no está interesada en la política, entendiendo por tanto, que no le interesa la democracia, lo que demuestra día a día con sus hechos. Desde que comenzó su actividad en democracia, en el Comité de seguridad y salud participaron siempre, y sin interrupciones las personas que designaban cada partido político con representación, hasta ahora, que se suma la decisión de eliminar del debate los asuntos plenarios, no se informa de los asuntos en comisión, no se acerca la documentación solicitada, dando vista de los asuntos sin copia, y todas las decisiones de ciudad, que habían debido disfrutar de un mínimo consenso, se adoptan en el seno de la Xunta de Gobierno Local.

La respuesta del gobierno local

Con respecto a la convocatoria del comité de seguridad y salud éste se rige por un reglamento de principios de los años 80.

Los grupos políticos no están incluidos, como ocurre en todas las ciudades; esto es, no están dentro del comité (como tampoco figuran en otros órganos como pueden ser las mesas de negociación) al tratarse de un órgano de los delegados de prevención y el gobierno, para avanzar en medidas de mejora.

Durante varios mandatos no hubo control alguno ni asistencia continua a los comités por parte de los grupos. Por tanto, se trata de seguir el reglamento.

El gobierno local muestra su sorpresa ante este comunicado de prensa, toda vez que en los anteriores mandatos ni siquiera se efectuaban dichas convocatorias.

Por otra parte, desde el 2023, los grupos de la oposición suelen ausentarse de los comités; por ejemplo, y en términos estadísticos, FeC faltó al 80% de las reuniones, BNG se ausentó del 60% y el PSOE casi del 40%