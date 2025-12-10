Buen botín para el Baxi Ferrol en la ida del playoff de la Eurocup en Milán

Compartir Facebook

Adán Puentes

El Baxi Ferrol ha dado un paso adelante, dejando muy encarrilada la eliminatoria de playoff de la Eurocup Women, tras imponerse en el partido de ida al GEAS italiano por 62-81, disputado en la tarde del miércoles, en el PalaAllende (Milán, Italia).

El partido empezaba con muchas imprecisiones, con un campo atrás de Moira Joiner nada más tocar el balón y con los dos equipos fríos de cara al aro, tardando 1:40 en verse la primera canasta por parte del equipo italiano, mientras que las ferrolanas tuvieron que esperar un minuto más para abrir su marcador en dos tiros libres de Moira Joiner, no tardando en continuarlo con un triple para poner al Baxi Ferrol por primera vez por delante. En los siguientes minutos el intercambio de canastas fue constante entre los dos equipos, sin un dominador claro, con las italianas cerrando el primer cuarto por delante 18-16.

El segundo cuarto empezaba con una canasta de Scott para el GEAS que ampliaba las distancias a los cuatro puntos, pero el Baxi Ferrol no estaba dispuesto a que las locales se fueran en el marcador con dos triples casi seguidos de Clementine Samson e Ine Joris, siendo ellas las que empezaban a poner tierra de por medio, llegando a los diez puntos, con una buena defensa y un efectivo ataque, pero tras un tiempo muerto de las locales, estas volvían a recortar las distancias dejando el marcador al descanso 34-38.

Tras la reanudación las cosas no podían empezar mejor para el Baxi Ferrol, con un triple de Blanca Millán en la primera jugada, que se encadenaba con un importante parcial de 0-7 que marcaba los siguientes minutos, aprovechando las imprecisiones defensivas del GEAS que hacía que les costasen muchos puntos, aunque, las italianas volvían a conectarse al juego a base de triples, algo que también era respondido por las ferrolanas, logrando mantener estas distancias y dejando el marcador para el último cuarto en 53-60.

El GEAS metía el miedo en el cuerpo con un parcial de 5-0 que dejaba a las locales a tan solo dos puntos, pero esto acabaría siendo la clave definitiva en el partido, con el Baxi Ferrol mostrando su mejor versión en materia defensiva, haciéndose con muchos rebotes, como también con gran efectividad bajo el aro y en la línea de tres, con un contundente parcial de 0-18 que no solo encarrilaba este partido para los intereses de las ferrolanas, sino que también puede ser decisiva en esta eliminatoria, acabando este primer asalto con un triple de Blanca Millán casi sobre la bocina y con victoria ferrolana por 62-81, llevándose estos 19 puntos de botín para el partido de vuelta.

Antes de la resolución de esta eliminatoria el próximo jueves 18, a las 20:15 horas, en el Pabellón de A Malata, las ferrolanas volverán a jugar a domicilio este domingo 14, en este caso en la 11ª jornada de la Liga Femenina Endesa, visitando al Hozono Global Jairis, a partir de las 12:00 horas, en el Pabellón Fausto Vicent (Alcantarilla, Murcia).

GEAS: Moore (7), Scott (19), Roumy (11), Attura (14), Cornelle-Sigmundova (3) – también jugaron – Conti (0), Kacerik (0), Trucco (8) y Cancelli (0).

Baxi Ferrol: Erjavec (14), Millán (15), Daniels (15), Joiner (14), Joris (7) – también jugaron – Sánchez-Ramos (6), Samson (6), Sotolova (0), Melia (2) y Rodríguez (2).

Árbitros: Laure Coanus, Nace Mohoric y Nemanja Vlahovic (Francia, Eslovenia y Serbia).

Parciales: 18-16, 16-22, 19-22, 9-21.

Pabellón: PalaAllende (Milán, Italia).