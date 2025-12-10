La Xunta invertirá 3,1 millones de euros en la rehabilitación de los IES Sofía Casanova y Leixa en Ferrol

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha anunciado en el mediodía de este miércoles la puesta en marcha de la licitación para la rehabilitación integral y energética de dos institutos de Ferrol, el IES Sofía Casanova y el IES Leixa, con una inversión total que asciende a 3,1 millones de euros.

El conselleiro, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), ha explicado que se trata de dos proyectos «muy singulares» que se centrarán en la rehabilitación energética de los edificios. La inversión se desglosa en 1,3 millones para el IES Sofía Casanova, en la zona de Recimil; y 1,8 millones para el IES Leixa, en Catabois.

Los trabajos, que incluyen intervenciones en las «envolventes de los edificios», cubiertas, nuevas ventanas y luminarias, tienen una doble finalidad, como son incrementar el confort térmico para el alumnado y el profesorado, y «generar un gran ahorro en el consumo energético y económico«, con la consecuente mejora ambiental.

El proceso de contratación comenzará de «forma inmediata«, con «la licitación prevista para las próximas semanas, y la adjudicación se espera para marzo o abril». El plazo de ejecución será de aproximadamente diez meses, con la previsión de que los centros estén finalizados a principios de 2027.

UNA GRAN INVERSIÓN

Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha destacado la apuesta de la Xunta, calificándola como «la mayor inversión en muchos años en materia de educación en Ferrol». El regidor ha subrayado la necesidad de contar con mejores instalaciones públicas para las familias, en un momento en que Ferrol «crece en habitantes».

Ambos mandatarios también han visitado el Colegio Plurilingüe Ánxela Ruiz Robles, en el barrio de Recimil, donde se han referido a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia. Este convenio ha permitido la renovación conjunta de diez colegios públicos de la ciudad, de los cuales ocho ya han completado las actuaciones de mejora.

En total serán cerca de 11 M€ la inversión del Plan de nueva arquitectura pedagógica en los centros educativos de la ciudad departamental. En este sentido, se ejecutaron ya actuaciones de tanta relevancia como las rehabilitaciones integrales del CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte (Ferrol, 1,4 M€) y del IES de Catabois (Ferrol, 762.000€) y está en ejecución el cambio de cubierta del Centro de Educación Especial Terra de Ferrol (600.000 €).

Además, están comprometidas para el futuro la ampliación del CIFP Ferrolterra (Ferrol, 2,5 M€), la reforma de la cubierta del CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol, 700.000 €), la pista cubierta del IES Ricardo Carvalho Calero (650.000€), la del IES Concepción Arenal y el pabellón del IES Ferrol Vello (ambos con presupuesto aún por concretar).