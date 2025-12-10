El comité de seguridad y salud cierra en Ferrol su actividad de 2025

El Gobierno local mantiene la periocidad trimestral de este órgano como canal de diálogo con los sindicatos.

La concejala de Recursos Humanos de Ferrol, Susana Sanjurjo, presidió el comité de Seguridad y Salud correspondiente al 2025. “Con este encontro completamos as sesións convocadas en marzo, xuño e setembro, mantendo así a periodicidade trimestral do organismo”, señaló Sanjurjo, quien destacó la importancia que el Gobierno local concede a este espacio de diálogo y debate con los representantes sindicales del personal municipal.

Durante la sesión, la edil informó de los resultados de las mediciones de radón realizadas en todas las instalaciones municipales tras seis meses de análisis. “Os datos son moi satisfactorios, xa que non se detectaron concentracións de radón nos centros de traballo, agás nun punto moi concreto e reducido no Torrente Ballester, derivado das características da súa construción”, explicó. Añadió que “xa se están avaliando as actuacións necesarias para corrixir esta situación nun espazo tan limitado”.

Asimismo, Sanjurjo avanzó que a lo largo de 2026 está prevista la formalización del plan de prevención propio del Ayuntamiento, un documento en el que ya se está trabajando.