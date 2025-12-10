Paro de dos horas en Navantia Ferrol por el bloqueo de la firma del convenio colectivo

Los trabajadores de Navantia en Ferrol han realizado a primera hora de la mañana de este miércoles un paro de dos horas, como parte de una acción sindical acordada por unanimidad por el Comité intercentros de todo el grupo Navantia.

El motivo de la movilización es el bloqueo en la firma del convenio colectivo, cuyo texto fue ratificado por las plantillas el pasado 16 de octubre, después de cerca de tres años de negociaciones. A pesar de la ratificación, el convenio sigue sin ser firmado, lo que implica la pérdida de derechos sociales y mejoras económicas para los empleados.

El comité de Ferrol ha manifestado que la paciencia de los trabajadores «se agotó» ante la falta de explicaciones concretas por parte de la dirección, que solo indica que «todo va bien» y que el proceso depende de costes y Hacienda, pidiendo paciencia. Ante esta situación, el comité exige de forma inmediata la firma del convenio colectivo y su aplicación de la totalidad del articulado.

Además de los paros de dos horas, el Comité intercentros acordó por unanimidad trasladar sus exigencias directamente a Madrid, tanto a la dirección de Navantia como a su accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La representación de los trabajadores critica duramente al actual Gobierno, al considerar que no está cumpliendo con quienes dependen de él, calificándolo como una «gran falta de respeto«. Por esta razón, el intercentros también acordó solicitar el cese inmediato de la dirección de recursos humanos (RRHH) y recursos laborales (RRLL).

Además, la parte social lanza una advertencia: de no cumplirse las exigencias, la semana próxima aumentarán la presión y convocarán nuevas acciones, haciendo un llamamiento a la participación de toda la plantilla para defender sus derechos.