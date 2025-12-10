Ferrol acoge en el auditorio de Caranza el Encuentro Intergeneracional de Corales

La actuación está prevista para el próximo 16 de diciembre a las 18.00 horas.

La concejala de Política Social de Ferrol, Rosa Martínez, avanzó la celebración Encuentro Intergeneracional de Corales e o Peque Coro do Conservatorio Xan Viaño, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre a las 18:00 horas en el auditorio de Caranza.

En el evento participar tres corales de personas mayores, con alrededor de 80 integrantes, junto con 49 niños de el Peque Coro, creando así un espacio de convivencia, emoción y armonía entre generaciones.

La iniciativa, organizada por la concejalía de Política Social, se enmarca en el programa de envejecimiento saludable impulsado por el Ayuntamiento con motivo navideño “co obxectivo de cultivar unha actitude positiva ante a vida, fomentar a diversión e promover un envellecemento activo entre as persoas maiores da cidade”.

Está prevista la actuación de Airiños de Caranza, Casino de Ferrol, Diciendo Cantares y o Peque Coro do Conservatorio Xan Viaño.

Las entradas estarán disponibles a partir del día 11 de diciembre, en la taquilla del teatro Jofre de lunes a viernes de 11:00 la 13:00 horas y de 18:00 la 20:00 horas y el sábado y el domingo en horario de mañana de 11:00 la 13:00 horas, el sábado por la tarde de 16:30 a 20:00 horas y el domingo de 16.30 a 19.30 horas.