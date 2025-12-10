«Os xoves da capela» finaliza en Ferrol co concerto de blues clásico Andhrea & The Black Cats

A banda gañou recentemente o VI Concurso da Societat de Blues de Barcelona. Presentarán o seu primeiro traballo de estudio, ‘New Roads’, composto por 10 temas que resumen a súa traxectoria desde o nacemento como banda de blues.
O ciclo de música Os xoves da capela finaliza este xoves ás 20:30 horas coa actuación da banda de blues clásico Andhrea & The Black Cats, que presentarán o seu primeiro álbum de estudio, New Roads. As entradas están á venda na web de Ataquilla e na billeteira do Jofre.
Andhrea & The Black Cats formouse en Santiago de Compostela no ano 2021 e está composta por Ramón Figueira Figui (harmónicas), Andhrea Verdú (voz), Benjamín Vázquez (guitarra), Aitor García (batería) e Manuel Martínez (tuba). Desde a súa creación veñen interpretando temas do blues máis tradicional aderezados co seu particular estilo.
Hoxe en día están a presentar a súa nova formación, coa incorporación da tuba, dotando aos seus directos dun carácter que fai recordar á vella New Orleans, sen abandonar o seu particular “blues viejuno”.
A traxectoria musical de Andhrea & The Black Cats levounos a participar en escenarios tan relevantes coa o do Festival de Blues de Benicassim (2016), o Outono Códax ou o Sweet Cotton Festival (2018), nos que o público desfrutou dos seus directos cargados de proximidade e unha atmósfera colmada de complicidade, harmonía e ritmo.