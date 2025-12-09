El Baxi Ferrol visita este miércoles Milán en la ida del playoff de la Eurocup Women

Compartir Facebook

Empieza la fase decisiva de la Eurocup Women para el Baxi Ferrol, visitando al GEAS italiano, en el partido de ida del playoff, que se disputará este miércoles, a las 18:00 horas, en PalaAllende (Milán).

Las ferrolanas se verán las caras ante un rival “que juega en una liga fuerte”, afirmaba en la víspera su entrenador Lino López, y se caracteriza por ser un equipo “muy físico, con un juego interior muy potente físicamente” y tendrán que “ponerse a su nivel para poder competir”, con jugadoras con mucha experiencia en estas competiciones “y que les dan el ritmo que necesita el equipo.”

Una de las señas de identidad del Baxi Ferrol en este partido tendrá que ser la defensa “e intentar condicionar al rival y minimizar sus virtudes, que son muchas”, en un duelo que será “de mucho nivel.”

Para este partido hay varias jugadoras “entre algodones” como es el caso de Moira Joiner, tras su esquince en el partido liguero del pasado domingo; o Claire Melia, con problemas en el pie desde hace varias semanas. Este lunes hicieron tratamiento “y van paso a paso” y su disponibilidad para el partido de Eurocup Women dependerá del entrenamiento que hagan este martes, como también en la matinal del miércoles.

Tras las dos victorias ligueras en la pasada semana, el equipo afronta este duelo europeo motivado. Saben que cada partido de la Liga Femenina Endesa “es una final y siempre es importante ganar, es más fácil construir desde la victoria”, por lo que el objetivo en este partido “es intentar seguir en esta línea.”

A pesar de que la resolución de esta eliminatoria será el próximo jueves en A Malata, Lino López está mentalizado desde el primer momento “ya que esta es una eliminatoria a ochenta minutos y hay que trabajar cada posesión y jugada al máximo de concentración, no pensar dónde se va a decidir, ya que sería un error.”