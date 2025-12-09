El alcalde de Ferrol espera tener pronto avances en el problema de la situación ferroviaria

Compartir Facebook

La manifestación del pasado 30 de noviembre con más de 10.000 personas en las calles pidiendo la mejora del sistema ferroviario en Ferrol ha calado hondo “e xa está na axenda política do Estado”, afirmaba este martes el alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela.

Unos días después, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aceptó la interpelación realizada en el Senado por el regidor ferrolano, en su también condición de senador “e espero que pronto teñamos as reunións” que fueron prometidas en la cámara alta, como también quiere saber “como van a facer a remodernización das liñas Ferrol-A Coruña e Ferrol-Ribadeo.”

Además de esta intervención, José Manuel Rey Varela recordaba que Ferrol “non pode esperar anos” para que todos los proyectos asociados a esta remodernización puedan ser una realidad, poniendo como ejemplo algunas intervenciones menores de Renfe “como é o caso do cercanías”, tras haber adquirido el compromiso de dar una solución a estos problemas antes de finalizar este año 2025.