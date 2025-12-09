O Parrulo Ferrol realizará una recogida solidaria este sábado a favor de Dignidad en el partido ante Movistar Inter

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El partido de O Parrulo Ferrol de este sábado, a las 19:00 horas ante Movistar Inter será especial, no solo por recibir en el Pabellón de A Malata al equipo más laureado del mundo, sino también por la recogida solidaria de juguetes que se realizará a beneficio de la asociación Dignidad.

Una hora antes del inicio del partido, a las 18:00 horas, las puertas de las gradas de tribuna y preferencia del pabellón se abrirán y, en cada una de ellas, habrá personal de la asociación Dignidad recogiendo todos los juguetes que puedan aportar todos los aficionados y aficionadas.

El objetivo principal de esta recogida de juguetes es ayudar a Papá Noel y a los Reyes Magos para que todos los niños y niñas de Ferrol y su comarca puedan tener su juguete en estas navidades.