Los bomberos de Ferrol contarán con nuevo material para sus dos vehículos autoescalera

El cuerpo de bomberos de Ferrol contará a lo largo del próximo año con nuevo material para sus dos vehículos autoescalera, tras aprobar este martes la junta de gobierno local la adjudicación del contrato a la empresa Talleres Sercoin Sl, por un importe de 57.222,72 euros.

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, con el objetivo de “mellorar as condición de seguridade dos bombeiros e tamén reducir os temos de actuación nas intervencións.”

Este nuevo contrato será importante, entre otras labores, para el servicio de extinción de incendios y salvamento, con el objetivo de que los dos vehículos autoescalera cuenten con todos los medios actualizados y adaptados.

La empresa adjudicataria tendrá seis meses para dotar a los bomberos de todo este nuevo material, además de impartirles jornadas formativas.