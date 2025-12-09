Conferencia/Mesa redonda sobre el V Centenario de la Expedición LOAYSA-ELCANO (1525-2025), en el Museo Naval de Ferrol

Compartir Facebook

Con motivo de la conmemoración del V Centenario de la Expedición marítima que partió de la ciudad de La Coruña con destino a las preciadas “islas de las Especias” (Moluco o Islas Molucas en el Pacífico, parte oriental de la actual Indonesia), liderada en 1525 por García Jofré de Loaysa y en la que, entre otros intrépidos marinos españoles, también participó el célebre Juan Sebastián de Elcano, el Museo Naval de Ferrol acogerá el próximo jueves día 11 de diciembre, a las 19.00 horas, la celebración de una Conferencia/Mesa redonda, que lleva por título “V Centenario Loaysa-Elcano, 1525-2025. Heroica epopeya de una expedición del siglo XVI”.

Esta jornada cultural, que culmina los actos de la efeméride celebrados en A Coruña durante el presente año, está organizada por el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses y la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, con la colaboración de la Armada a través del Museo Naval de Ferrol.

En la misma participarán tres prestigiosos historiadores: José Ricardo Pardo Gato, jurista, embajador Marca Ejército y académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, que actuará de moderador; la catedrática emérita de Historia Internacional del London School of Economics María José Rodríguez Salgado, especialista en Historia de España del siglo XVI y correspondiente en Londres de la Real Academia de la Historia; y el doctor Juan Manuel Liñares Sixto, médico y odontólogo.

El acto -abierto al público hasta completar aforo-, será presentado por el Delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval y Director del Museo Naval de Ferrol, capitán de fragata Juan Gómez Corbalán. Al término de las intervenciones habrá un turno de preguntas.

José Ricardo Pardo Gato, es jurista, académico, militar y escritor.

Licenciado en Derecho y diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad de A Coruña, con la calificación de sobresaliente. Doctor en Derecho cum laude por las Universidades de Deusto, ICADE y ESADE.

En el ámbito civil, es Abogado, Árbitro en Derecho y Académico de Número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Es, además, Académico de Honor de la Academia Xacobea y Miembro del Instituto Cornide de Estudios Coruñeses del Ayuntamiento de A Coruña.

En el ámbito castrense, es Embajador de la Marca Ejército, capitán reservista voluntario del Ejército de Tierra y Presidente de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste. Autor de más de treinta libros individuales, otros tantos libros colectivos y de más de cien artículos.

Estos trabajos le han valido la concesión de más de veinte premios de investigación, nacionales e internacionales: como el Primer Premio Internacional “García Goyena” de la UNED, el Premio Internacional de la Fundación Mapfre, el Premio Internacional “ISDE” o el “Economist and Jurist”; premios nacionales como “La Ley”, el “Estanislao de Aranzadi”, el “Manuel Colmeiro” de Administración Pública, el “Magistrado Ruiz Vadillo” o el “San Raimundo de Peñafort”, entre otros.

Designado como Mejor Reservista por la Delegación de Defensa en Galicia, Furriel de Honor de la Fuerza Logística Operativa, Caballero Azor de la Brigada “Galicia VII”, Zapador Honorífico del Batallón de Zapadores VII y Boina Verde de la Brigada Logística. Está en posesión de la Cruz al Mérito Militar y de la Cruz al Mérito Policial (ambas con

distintivo blanco), de la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, de la Cruz de Honor de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Medalla María Pita, de la Medalla Prestige, de la Medalla al Mérito Cultural de la Real Liga Naval Española, o de la Medalla al Mérito de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil; entre otras distinciones.

María José Rodríguez Salgado es Catedrática Emérita de Historia

Internacional de la London School of Economics, Miembro Correspondiente de la Real Academia de la Historia y Fellow de la Royal Historical Society. Su contribucción a la historia ha sido reconocida con honores con el Lazo de Dama de Isabel La Católica y la Cruz al Mérito Naval.

Ejerció su docencia en las universiades de St Andrews, Newcastle-Upon-Tyne y a partir de 1985 en la London School of Economics and Political Science. Las principales líneas de su investigación y publicaciones se

centran en la época moderna (ss. XV al XVII) y abarcan una amplia temática que incluye la política internacional, las relaciones diplomáticas entre Christianos y Musulmanes y entre Católicos y Protestantes, la Corte de los Austrias, la relación del arte y la política de las reinas y regentes, y, recientemente, el estudio de los Gallegos y America. Es una reconocida experta sobre la guerra hispano-musulmana en el Mediterráneo, a la cual ha dedicado múltiples publicaciones.

También cabe destacar su papel como comisionaria de la exposición en el National Maritime Museum (Londres) sobre la Gran Armada de 1588, siendo también autora principal del catálogo (Armada. The Official Catalogue of the National Maritime Museum Exhibition). Colaboró con otras exposiciones y documentales de radio y television, y múltiples conferencias sobre esta armada hispana y la inglesa de 1589.

Juan Manuel Liñares Sixto. Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Santiago de Compostela, 1984. Licenciado en Odontología. (USC), 1991. Doctor “Cum Laude” en Medicina y Cirugía. (USC), 1996. Formación postgraduada en: School of Dentistry (Louisiana State University. New Orleans. USA) The Center For Esthetic Excellence (Chicago. Illinois, USA). Faculté de Médicine, Section de Medicine Dentaire (Université de Genève. Ginebra. Suiza). College of Dentistry, New York University (USA). Fellow del International College of Dentists.

Dictante de más de 150 cursos y más de 60 conferencias en Congresos Nacionales e Internacionales de Odontología. Autor del libro “Endodoncia Quirúrgica”.

Master en Historia Militar. Universidad de Santiago de Compostela. El interés en la historia de España, y en especial, en la época moderna, me ha llevado a entender la importancia de la Armada Española en el sostenimiento de aquella empresa de la monarquía hispánica, el imperio que trasforma la historia del mundo. Por formación profesional, me han atraído temas como el estudio de la alimentación de las tripulaciones embarcadas, la sanidad en el mar y las enfermedades de los mareantes o marinos, y como los médicos españoles valoraron el problema y su solución. El mar es un medio que ha permitido a la medicina el desarrollo de nuevos fármacos y alimentos. Esa línea de investigación es un tema que busco entender y actualizar, así como en la ecología del mar y su preservación. Estas cuestiones me han llevado a desarrollar, y compartir con buenos amigos, una afición por el mundo marino, sus entresijos y sus gentes.

