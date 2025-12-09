Adjudicada la dirección de obra de la reforma de los campos de fútbol de Caranza

La junta de gobierno local de Ferrol continúa avanzando en las próximas actuaciones, como es la de la reforma de los campos de fútbol 8 de Caranza, cofinancidas por el Concello de Ferrol y la Xunta de Galicia en el proyecto de la ‘Cidade do Deporte’.
Este martes se daba luz verde a la adjudicación del servicio de dirección de obra y a la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, con sus dos lotes adjudicados a la empresa Proyfe SL, por 31.944 euros, tal y como daba a conocer el alcalde José Manuel Rey Varela.
Esto se suma a la adjudicación el pasado lunes de las obras en la instalación a la empresa Prace, Servicios y Obras SA, por 809.555,95 euros.