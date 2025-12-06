La condensación obliga a suspender el partido entre Valdetires Ferrol y San Pablo Eivissa

Compartir Facebook

Adán Puentes

Casi dieciséis minutos. Eso fue lo que se pudo disputar este sábado del partido entre Valdetires Ferrol y San Pablo Eivissa, de la 12ª jornada de la Segunda División, con victoria momentánea de las ferrolanas por 2-0, tras suspenderse por la creciente condensación que estaba teniendo la pista del Pabellón de Esteiro.

En lo poco que se pudo disputar del partido, el juego siempre estuvo condicionado por este factor, haciendo que las jugadoras de los dos equipos se resbalasen cada vez con más frecuencia, lo que hacía que el balón fuese de un lado a otro, alternándose en el dominio del juego y sin un dominador claro, provocando que fuese un correcalles.

Hubo que esperar hasta los ocho minutos para ver la primera llegada clara por parte de la local Iria con un tiro raso desde diez metros que evitaba la portera Paola con su pie y, poco después, era su homóloga Leti Rojo la que se tenía que emplear a fondo en el área ferrolana evitado un doble tiro de la máxima goleadora de la categoría Fay Villar.

El Valdetires Ferrol hacía rotaciones entre casi todas las convocadas, mientras que las ibicencas tan solo pudieron hacer dos mientras duró el juego, pero en una rápida jugada de equipo le quedaba el balón dentro del área a Laura Fernández para que esta pudiera anotar con un tiro raso colocado al palo el 1-0.

La pista se estaba poniendo cada vez peor y los colegiados quisieron suspender el partido a falta de 6:30 para el descanso, pero decidieron escuchar a los equipos y continuar jugando, dando tiempo a ver debutar en la competición liguera a la joven jugadora del Lago Sport Laurita con el Valdetires Ferrol y para el 2-0 con un gol de Patri Corral en el borde del área a media altura, pero justo en esa jugada la defensora del San Pablo Eivissa se resbalaba, dejándole el gol mucho más fácil.

La suspensión parecía cuestión de segundos y así fue, en la jugada siguiente en las proximidades de la línea de fondo del área ferrolana se caían a la vez Ana López y una jugadora ibicenca y ya el partido acababa en ese momento, quedando 4:05 para el descanso. Los colegiados suspendían el partido y las jugadoras y técnicos se daban la mano, mientras que ahora tendrán que buscar una nueva fecha para reanudar este partido.

A la espera de que esto suceda, probablemente en las próximas semanas, el Valdetires Ferrol se queda como está con 15 puntos, en el 9º puesto de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas visitarán al Bembrive en un partido que se disputará el domingo 14, a las 12:30 horas, en el Pabellón Vicente Álvarez (Bembrive, Vigo).

Valdetires Ferrol: Leti Rojo, Iria, Ana López, Patri Corral, Paula Alonso – también jugaron – Tere, Laura Fernández, Monti y Laurita García.

San Pablo Eivissa: Paola, Fay Villar, Ariana, Haruna, Lucía – también jugaron – Larissa y Yara.

Árbitros: Daniel López y Tania Penabad, junto con Samuel Pita como asistente (Comité gallego). Sin amonestaciones.

Goles: 1-0 Laura Fernández min.10, 2-0 Patri Corral min.13.

Pabellón: Esteiro.