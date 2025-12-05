Ribera Juan Cardona patrocina la categoría femenina Open del Torneo de Pickleball del Club Pickle Point Ferrol

Compartir Facebook

El hospital Ribera Juan Cardona es patrocinador oficial de la Categoría Femenina Open del torneo organizado por el Club Pickle point, uno de los clubes más grandes de España, con más de 700 socios activos, y Pickle Point, un espacio indoor pionero, ubicado en el polígono de A Gándara, donde se celebrará el torneo este domingo, y que destaca por disponer de las primeras pistas cubiertas dedicadas exclusivamente a este deporte.

El pickleball se ha consolidado como una de las disciplinas de mayor crecimiento en España. Combina elementos del tenis, pádel y bádminton, se juega con pala sólida y pelota perforada, y destaca por ser dinámico, accesible y apto para todas las edades, lo que ha impulsado exponencialmente su popularidad. En los últimos años, el número de jugadores federados, ligas locales y clubes especializados se ha multiplicado, situando a Galicia y a la provincia de A Coruña entre las zonas con mayor desarrollo.

El apoyo del hospital Ribera Juan Cardona supone reforzar el compromiso del grupo sanitario Ribera con la promoción de hábitos saludables, el deporte inclusivo y diverso y el impulso a iniciativas locales que fomentan la actividad física femenina, en la línea de su programa Ribera Activa.

El torneo reunirá a jugadoras de diferentes niveles y procedencias en un evento que aspira a convertirse en una cita destacada dentro del calendario nacional de pickleball.