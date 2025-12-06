El Racing vence en Cáceres y se coloca en segunda posición (0-1)

M.V. Un gran gol de Álvaro Juan mediada la segunda mitad le valió al Racing para conseguir una trabajada victoria este sábado ante el Club Polideportivo Cacereño en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres. Los verdes vuelven a ganar tras dos jornadas sin hacerlo, asaltando de esta forma la segunda posición, tras la derrota del Celta Fortuna en casa ante el Pontevedra.

Más ocasiones que juego en una primera parte accidentada.

Con el mismo once titular que en la jornada anterior ante el Mérida, salieron muy enchufados los de Pablo López al Príncipe Felipe. Prueba de ello fue un buen cabezazo de Álvaro Giménez tras centro de Álvaro Ramón, que obligó al portero local a emplearse a fondo en el primer minuto de juego. Fue mejor el Racing en el primer cuarto de hora, con una buena presión sobre el rival y con una buena velocidad de balón. Álvaro Peña se encontró con el portero rival tras un disparo raso.

El Cacereño, por su parte, no inquietó al Racing más allá de un par de centros desde la banda izquierda de Berlanga que no encontraron rematador. Posteriormente, el encuentro entró en una fase de mucho centrocampismo, olvidándose ambos equipos de pisar el área rival.

En el minuto 30, se detuvo el partido durante 4 minutos para atender a un espectador en la grada, que, por suerte, se recuperó satisfactoriamente. En el último tramo de la primera mitad, nuevo centro del local Berlanga que atrapaba Parera con alguna dificultad. El buen meta racinguista volvía a intervenir tras un disparo raso de César Gómez en posición inmejorable. Respondía el Racing con un fuerte disparo que atajaba el portero.

Sufrían los de Pablo López la expulsión del portero suplente, Lucas Díaz, tras un pequeño rifirrafe desde el banquillo con un rival. En la última jugada de la primera mitad llegaba la mejor ocasión del Racing, con un disparo de Álvaro Giménez que se marchaba muy cerca del poste de la portería local.

Paso adelante del Racing y premio con una genialidad de Álvaro Juan en la segunda mitad.

Entró Dacosta para ocupar el sitio de Pascu tras el descanso, saliendo el Racing con fuerza a la segunda parte. Una falta lateral centrada por Álvaro Peña la remataba Zalaya a las manos del portero. Posteriormente, Álvaro Giménez veía cómo le anulaban un gol por falta previa al meta local. Respondían los locales con un centro chut de Josera que salía desviado.

Llegaba la lesión de Álvaro Mardones, ocupando su sitio Migue Leal. Jairo no conseguía controlar con acierto un envío largo de Pujol. No estaba mal el Racing, pero le faltaba, como de costumbre, mordiente en los últimos metros. Álvaro Peña finalizaba con un disparo desviado una buena jugada colectiva de los verdes. Entraba Azael por Jairo para intentar poner una marcha más en la ofensiva de los de Ferrolterra. Dacosta reclamaba un penalti por un manotazo, desestimando tal petición el colegiado tras acudir a la pantalla.

En el minuto 74 llegaba la mejor acción del partido, el 0-1 de un Álvaro Juan que controlaba el balón en una esquina del área y a bote pronto armaba una volea que se colaba por la escuadra derecha de la portería del Cacereño. Gran gol de los verdes que se ponían en ventaja antes del tramo final. Respondió el equipo extremeño con un buen disparo al que respondía Parera. Álvaro Giménez daba la réplica verde con un disparo alto.

En los últimos minutos del encuentro, con un largo descuento, el Cacereño se dedicó a colgar balones sobre el área racinguista, encontrándose con una muy buena defensa de los verdes en esas jugadas, ayudado por la entrada del espigado central, Chema. Tras dos peticiones de penalti a la desesperada desestimadas por el colegiado por parte local, así como unas últimas jugadas a balón parado bien defendidas por los de Pablo López, el colegiado señalaba el final del encuentro y los tres puntos se venían para Ferrol, para alegría de los aficionados racinguistas presentes en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres.

Victoria importante para cortar una mala racha.

No fue un partido brillante por parte del Racing, pero sí que fue positivo en cuanto a trabajo, implicación y concentración en un campo donde era obligatorio sacar los tres puntos tras dos jornadas sin conseguirlo. Los de Pablo López se colocan segundos antes de recibir el próximo domingo a las 16:00 en A Malata al Unionistas de Salamanca, un partido en el que los verdes deberán mejorar su imagen en casa para conseguir la victoria y reconciliarse con la afición.

Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio como homenaje a Juan Mostazo, abonado número 1 falleció esta semana.

El partido se detuvo unos minutos por indisposición de un aficionado en las gradas.