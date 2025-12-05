O Parrulo Ferrol empieza con la venta de entradas del partido del próximo sábado ante Movistar Inter

O Parrulo Ferrol tendrá su nuevo partido delante de su afición en el Pabellón de A Malata, este sábado 13 de diciembre, recibiendo al Movistar Inter, en la 14ª jornada de la Primera División, a partir de las 19:00 horas.

La entidad ferrolana ha declarado este partido como “día del club” y quiere que el Pabellón de A Malata luzca como sus mejores ocasiones recibiendo a uno de los equipos históricos más laureados del mundo en esta recta final de la primera vuelta.

El precio de las entradas para este partido en venta anticipada en oparrulofs.compralaentrada.com y en la oficina de O Parrulo Ferrol será el siguiente:

– Abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol: 12 euros

– Abonados y abonadas parrulo e Impulso: Entrada gratuita con su carnet

– Jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol: Retirando invitación gratuita antes del viernes 12

– Entrada adulto (mayores de 18 años): 20 euros

– Entrada sub-18: 12 euros

– Menores de 5 años: Gratis

– Entrada amigo de abonado: 15 euros (una entrada por abonado y exclusivamente online)

Horarios de la oficina de O Parrulo Ferrol

La oficina de O Parrulo Ferrol, en el Pabellón de A Malata, realizará venta anticipada para este partido ante Movistar Inter en los siguientes días y horarios:

– Martes 9: de 17:00 a 19:00 horas

– Miércoles 10: de 11:00 a 13:00 horas

– Jueves 11: de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas

Entradas en taquilla el sábado

En el caso de que queden entradas disponibles, el sábado abrirá la taquilla del Pabellón de A Malata una hora antes del inicio del partido, a las 18:00 horas, con los siguientes precios:

– Abonados y abonadas de O Parrulo Ferrol: 20 euros

– Abonados y abonadas parrulo e Impulso: Entrada gratuita con su carnet

– Jugadores, jugadoras y monitorado de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol: Retirando invitación gratuita antes del viernes 12

– Entrada adulto (mayores de 18 años): 20 euros

– Entrada sub-18: 15 euros

– Menores de 5 años: Gratis