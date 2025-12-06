Navantia estrena un nuevo espectáculo lumínico y sonoro en la ría de Ferrol con sus grúas como protagonistas

Navantia se suma un año más a la iluminación navideña de la comarca con un espectáculo de luz y sonido que tiene como estrellas a las grúas de sus astilleros. La compañía naval ha anunciado que incorporará un nuevo show lumínico a su propuesta para estas fiestas.

Tres de las grúas del astillero de Ferrol se iluminarán de color azul, verde y magenta, representando cada una de las fragatas F-110 actualmente en construcción. A ellas se sumará, en momentos puntuales, una de las grúas que opera en el Dique 2, donde se trabaja en la F-111 ‘Bonifaz’.

La iluminación estática de las grúas estará encendida cada día, desde el ocaso hasta la medianoche, y se mantendrá hasta el 5 de enero.

El espectáculo lumínico y sonoro se estrenará este sábado, 6 de diciembre, a las 20.00 horas, con una duración aproximada de cinco minutos. La secuencia diaria de shows comenzará a las ocho de tarde, con el estreno del nuevo espectáculo navideño, mientras que la nueve se repetirá el programa del año 2004 y a las 22:00 horas el del año 2023.

Además, en fechas señaladas como el 21 y 31 de diciembre y el 5 de enero, se ampliará el horario con pases cada hora desde las 19:00 hasta las 8:00 de la mañana del día siguiente, manteniéndose la iluminación encendida hasta el amanecer.

Navantia recomienda los Jardines de Herrera como el mejor punto para contemplar el colorido de las grúas. Para disfrutar de la experiencia sensorial completa, la música sincronizada con las luces debe escucharse accediendo a la web www.navantiaferrolilumina.es y entrando en el evento.

Por su parte, el astillero de Fene, la antigua Astano, iluminará a partir de la próxima semana su icónica grúa pórtico, reforzando la presencia de la construcción naval en la iluminación navideña de la comarca.